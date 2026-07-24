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AGENDA · Locoal-Mendon

Apéri-contes Les Demoiselles de la nuit Place de l’Eglise Locoal-Mendon

mercredi 12 août 2026 · Place de l'Eglise · Locoal-Mendon

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Place de l'Eglise
Adresse
Médiathèque Le Courtil-
Ville
56550 Locoal-Mendon
Département
Morbihan
Tarif

Locoal-Mendon

Apéri-contes Les Demoiselles de la nuit

Place de l’Eglise Médiathèque Le Courtil- Locoal-Mendon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:30:00
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

Elisabeth Troestler, conteuse de la Cie du 7ème Tiroir et Florence Rubens, chiroptérologue, vous présentent leur spectacle alliant connaissances scientifiques, légendes, et théâtre d’objets …

Gratuit, dans la limite des places disponibles, à partir de 6 ans   .

Place de l’Eglise Médiathèque Le Courtil- Locoal-Mendon 56550 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 53 17 

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English :

L’événement Apéri-contes Les Demoiselles de la nuit Locoal-Mendon a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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