Apéri-contes Les Demoiselles de la nuit Place de l’Eglise Locoal-Mendon
mercredi 12 août 2026 · Place de l'Eglise · Locoal-Mendon
Informations pratiques
Locoal-Mendon
Apéri-contes Les Demoiselles de la nuit
Place de l’Eglise Médiathèque Le Courtil- Locoal-Mendon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:30:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Elisabeth Troestler, conteuse de la Cie du 7ème Tiroir et Florence Rubens, chiroptérologue, vous présentent leur spectacle alliant connaissances scientifiques, légendes, et théâtre d’objets …
Gratuit, dans la limite des places disponibles, à partir de 6 ans .
Place de l’Eglise Médiathèque Le Courtil- Locoal-Mendon 56550 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 53 17
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English :
L’événement Apéri-contes Les Demoiselles de la nuit Locoal-Mendon a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon