Apéri-contes Les Demoiselles de la nuit Place de l’Eglise Locoal-Mendon

Informations pratiques

Locoal-Mendon

Apéri-contes Les Demoiselles de la nuit

Place de l’Eglise Médiathèque Le Courtil- Locoal-Mendon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 19:30:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Elisabeth Troestler, conteuse de la Cie du 7ème Tiroir et Florence Rubens, chiroptérologue, vous présentent leur spectacle alliant connaissances scientifiques, légendes, et théâtre d’objets …

Gratuit, dans la limite des places disponibles, à partir de 6 ans .

Place de l’Eglise Médiathèque Le Courtil- Locoal-Mendon 56550 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 53 17

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English :

L’événement Apéri-contes Les Demoiselles de la nuit Locoal-Mendon a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon