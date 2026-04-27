Loto place de la liberté Lurcy-Lévis
Loto place de la liberté Lurcy-Lévis jeudi 14 mai 2026.
Lurcy-Lévis
Loto
place de la liberté Marché couvert Lurcy-Lévis Allier
Tarif : 5 – 5 – 50 EUR
suivant le nombre de cartons acheté.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 14:00:00
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14
Après-midi loto pour se divertir.
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place de la liberté Marché couvert Lurcy-Lévis 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 33 35 78 lslalurcy@gmail.com
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English :
Afternoon bingo entertainment.
L’événement Loto Lurcy-Lévis a été mis à jour le 2026-04-27 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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