Loto place de la liberté Lurcy-Lévis

Lurcy-Lévis

Loto

place de la liberté Marché couvert Lurcy-Lévis Allier

Tarif : 5 – 5 – 50 EUR

suivant le nombre de cartons acheté.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 14:00:00

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Après-midi loto pour se divertir.

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place de la liberté Marché couvert Lurcy-Lévis 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 33 35 78 lslalurcy@gmail.com

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English :

Afternoon bingo entertainment.

L’événement Loto Lurcy-Lévis a été mis à jour le 2026-04-27 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région