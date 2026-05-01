Marboué

Loto

Foyer Joseph-Renault Marboué Eure-et-Loir

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 14:00:00

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-25

Participez au loto organisé par la Société amicale de Marboué et tentez de remporter des bons d’achat allant jusqu’à 700€.

Possibilité de réserver au 06.76.42.41.61 3 .

Foyer Joseph-Renault Marboué 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 76 42 41 61

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English :

Take part in the lottery organized by the Société amicale de Marboué and try to win vouchers worth up to ?700.

L’événement Loto Marboué a été mis à jour le 2026-05-12 par OT GRAND CHATEAUDUN