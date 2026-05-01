Loto Marboué
Loto Marboué lundi 25 mai 2026.
Marboué
Loto
Foyer Joseph-Renault Marboué Eure-et-Loir
Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 14:00:00
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-25
Participez au loto organisé par la Société amicale de Marboué et tentez de remporter des bons d’achat allant jusqu’à 700€.
Possibilité de réserver au 06.76.42.41.61 3 .
Foyer Joseph-Renault Marboué 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 76 42 41 61
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Take part in the lottery organized by the Société amicale de Marboué and try to win vouchers worth up to ?700.
L’événement Loto Marboué a été mis à jour le 2026-05-12 par OT GRAND CHATEAUDUN
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