Marché nocturne Marboué
Marché nocturne Marboué vendredi 12 juin 2026.
Marboué
Marché nocturne
Parking de la salle des fêtes Marboué Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 18:00:00
fin : 2026-06-12 23:00:00
Date(s) :
2026-06-12
Animations, buvette, restauration, concert gratuit du groupe Echoes. Courses de brouettes. Organisé par le Comité des Fêtes et l’Association des Parents d’Elèves Les Crayons du Sourire.
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Parking de la salle des fêtes Marboué 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire comitedesfetesdemarboue@gmail.com
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English :
Entertainment, refreshments, food, free concert by the group Echoes. Wheelbarrow races. Organized by the Comité des Fêtes and the Association des Parents d’Elèves Les Crayons du Sourire.
L’événement Marché nocturne Marboué a été mis à jour le 2026-05-08 par OT GRAND CHATEAUDUN
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