Marboué

Marché nocturne

Parking de la salle des fêtes Marboué Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 18:00:00

fin : 2026-06-12 23:00:00

Date(s) :

2026-06-12

Animations, buvette, restauration, concert gratuit du groupe Echoes. Courses de brouettes. Organisé par le Comité des Fêtes et l’Association des Parents d’Elèves Les Crayons du Sourire.

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Parking de la salle des fêtes Marboué 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire comitedesfetesdemarboue@gmail.com

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English :

Entertainment, refreshments, food, free concert by the group Echoes. Wheelbarrow races. Organized by the Comité des Fêtes and the Association des Parents d’Elèves Les Crayons du Sourire.

L’événement Marché nocturne Marboué a été mis à jour le 2026-05-08 par OT GRAND CHATEAUDUN