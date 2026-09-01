Loto Salle des fêtes Parentis en Born Parentis-en-Born

vendredi 18 septembre 2026 · Salle des fêtes Parentis en Born · Parentis-en-Born

Informations pratiques

Parentis-en-Born

Loto

Salle des fêtes Parentis en Born 11 Avenue Léopold Darmuzey Parentis-en-Born Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 19:00:00

fin : 2026-10-16 23:00:00

Date(s) :

2026-09-18 2026-10-16

Grand Loto de La Boule des Lacs

Venez partager un moment convivial et tenter votre chance lors de notre loto ! De nombreux lots à gagner, dans une ambiance chaleureuse.

Ouvert à tous, joueurs habitués comme débutants. .

Salle des fêtes Parentis en Born 11 Avenue Léopold Darmuzey Parentis-en-Born 40160 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 87 54 62 petanque40160@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto

L’événement Loto Parentis-en-Born a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Grands Lacs