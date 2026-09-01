Loto Salle des fêtes Parentis en Born Parentis-en-Born
vendredi 18 septembre 2026 · Salle des fêtes Parentis en Born · Parentis-en-Born
Informations pratiques
Parentis-en-Born
Loto
Salle des fêtes Parentis en Born 11 Avenue Léopold Darmuzey Parentis-en-Born Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:00:00
fin : 2026-10-16 23:00:00
Date(s) :
2026-09-18 2026-10-16
Grand Loto de La Boule des Lacs
Venez partager un moment convivial et tenter votre chance lors de notre loto ! De nombreux lots à gagner, dans une ambiance chaleureuse.
Ouvert à tous, joueurs habitués comme débutants. .
Salle des fêtes Parentis en Born 11 Avenue Léopold Darmuzey Parentis-en-Born 40160 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 87 54 62 petanque40160@gmail.com
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English : Loto
L’événement Loto Parentis-en-Born a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Grands Lacs
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