Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Loto Plougonven

Loto Plougonven vendredi 8 mai 2026.

Adresse : Foyer rural

Ville : 29610 Plougonven

Département : Finistère

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Plougonven

Loto

Foyer rural Plougonven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 14:00:00
fin : 2026-05-08 18:30:00

Date(s) :
2026-05-08

Loto animé par Christiane 22.
Plus de 3 000 € en bons d’achat
Petite restauration et buvette.   .

Foyer rural Plougonven 29610 Finistère Bretagne +33 7 82 52 95 30 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto

L’événement Loto Plougonven a été mis à jour le 2026-05-03 par OT BAIE DE MORLAIX

À voir aussi à Plougonven (Finistère)