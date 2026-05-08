Plougonven

Loto

Foyer rural Plougonven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 14:00:00

fin : 2026-05-08 18:30:00

Date(s) :

2026-05-08

Loto animé par Christiane 22.

Plus de 3 000 € en bons d’achat

Petite restauration et buvette. .

Foyer rural Plougonven 29610 Finistère Bretagne +33 7 82 52 95 30

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English : Loto

L’événement Loto Plougonven a été mis à jour le 2026-05-03 par OT BAIE DE MORLAIX