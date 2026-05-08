Loto Plougonven
Loto Plougonven vendredi 8 mai 2026.
Plougonven
Loto
Foyer rural Plougonven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 14:00:00
fin : 2026-05-08 18:30:00
Date(s) :
2026-05-08
Loto animé par Christiane 22.
Plus de 3 000 € en bons d’achat
Petite restauration et buvette. .
Foyer rural Plougonven 29610 Finistère Bretagne +33 7 82 52 95 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Loto
L’événement Loto Plougonven a été mis à jour le 2026-05-03 par OT BAIE DE MORLAIX
À voir aussi à Plougonven (Finistère)
- Fête du printemps Place de la mairie Plougonven 23 mai 2026
- La Bigarrée: Fabrication d’encre Plougonven 24 mai 2026
- Les roses du jardin de danyland, Le Jardin de Danyland, Plougonven 6 juin 2026
- Accueillir la biodiversité au jardin Plougonven 17 juillet 2026