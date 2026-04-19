Loto Réchicourt-le-Château
Loto Réchicourt-le-Château dimanche 19 avril 2026.
Réchicourt-le-Château
Loto
salle socio-éducative Réchicourt-le-Château Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-04-19 14:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00
Date(s) :
2026-04-19
Organisé par le club Loisirs et Amitié, ce loto du printemps ouvrira ses portes avec un début des jeux une heure plus tard. Nombreux lots à remporter. Réservation par téléphone.Tout public
.
salle socio-éducative Réchicourt-le-Château 57810 Moselle Grand Est +33 6 10 37 52 03
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English :
Organized by the Loisirs et Amitié club, this spring lotto will open its doors with games starting an hour later. Lots of prizes to be won. Reservations by telephone.
L’événement Loto Réchicourt-le-Château a été mis à jour le 2026-04-10 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG
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