Réchicourt-le-Château

Sortie nature Découverte de la faune et flore locale

Départ Parking arboretum côté péniche Réchicourt-le-Château Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-10 08:30:00

fin : 2026-05-10 12:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Ça y est les oiseaux migrateurs sont de retour. Nous vous proposons une sortie nature en milieux variés, au programme Observation et écoute des oiseaux printaniers avec présentation des particularités de quelques espèces La flore et de la faune locale seront également épiées, afin de repérer leurs indices de présence La boucle proposée à pied fait 4,5km. Prévoir une tenue adaptée au terrain et à la météo, si vous possédez des jumelles, elles peuvent être utiles… Sans réservation, rendez-vous sur place 15 min avant l’heure de départ. Manifestation proposée par la LPO Moselle.Tout public

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Départ Parking arboretum côté péniche Réchicourt-le-Château 57810 Moselle Grand Est alain.trinkwell@lpo.fr

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English :

The migratory birds are back. We propose a nature outing in a variety of environments, with the following program: Observing and listening to spring birds, with a presentation of the particularities of some species Local flora and fauna will also be spied, in order to spot their signs of presence The proposed walking loop is 4.5km long. Dress appropriately for the terrain and weather, and bring binoculars if you have them? No reservation required, please arrive 15 minutes before the start time. Event organized by LPO Moselle.

L’événement Sortie nature Découverte de la faune et flore locale Réchicourt-le-Château a été mis à jour le 2026-04-14 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG