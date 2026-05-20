Loto Saint-Pierre-Laval
Loto Saint-Pierre-Laval samedi 21 novembre 2026.
Saint-Pierre-Laval
Loto
Salle Socio-Culturelle Saint-Pierre-Laval Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 20:00:00
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-21
Organisé par les Donneurs de sang.
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Salle Socio-Culturelle Saint-Pierre-Laval 42620 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 90 81 55
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English : Loto
By Donneurs de sang.
L’événement Loto Saint-Pierre-Laval a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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