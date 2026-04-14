Loto, Salle festive, Saint-Étienne-du-Rouvray

Loto Vendredi 17 avril, 20h00 Salle festive Seine-Maritime

Ouverture des portes à 18h. Carton unique : 2,50 €. Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-17T20:00:00+02:00 – 2026-04-17T23:00:00+02:00

Fin : 2026-04-17T20:00:00+02:00 – 2026-04-17T23:00:00+02:00

Salle festive 40 rue des Coquelicots, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 07 81 60 29 26 »}]

Le club de full-contact organise un loto. À gagner : brasero, salon de jardin, œuf suspendu Loisirs