Loto, Salle festive, Saint-Étienne-du-Rouvray
Loto, Salle festive, Saint-Étienne-du-Rouvray vendredi 17 avril 2026.
Loto Vendredi 17 avril, 20h00 Salle festive Seine-Maritime
Ouverture des portes à 18h. Carton unique : 2,50 €. Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-17T20:00:00+02:00 – 2026-04-17T23:00:00+02:00
Fin : 2026-04-17T20:00:00+02:00 – 2026-04-17T23:00:00+02:00
Salle festive 40 rue des Coquelicots, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 07 81 60 29 26 »}]
Le club de full-contact organise un loto. À gagner : brasero, salon de jardin, œuf suspendu Loisirs
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