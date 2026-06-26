UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

LOTO USR FOOTBALL SALLE CLAUDE NOUGARO Revel

LOTO USR FOOTBALL SALLE CLAUDE NOUGARO Revel mercredi 5 août 2026.

Lieu
SALLE CLAUDE NOUGARO
Adresse
2 Rue Padouvenc de Castres
Ville
31250 Revel
Département
Haute-Garonne
Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
21:00:00
Tarif

Revel

LOTO USR FOOTBALL

SALLE CLAUDE NOUGARO 2 Rue Padouvenc de Castres Revel Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 21:00:00
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-08-05

Venez tenter votre chance !
L’USR Football vous invite à son grand loto le mercredi 5 aout à 21h, à la salle Claude Nougaro.

Tarifs
8€ les 4 cartons ; 16€ les 10 cartons ; 20€ les 14 cartons   .

SALLE CLAUDE NOUGARO 2 Rue Padouvenc de Castres Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 18 98 51  usrevelfoot@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and try your luck!

L’événement LOTO USR FOOTBALL Revel a été mis à jour le 2026-06-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

À voir aussi à Revel (Haute-Garonne)