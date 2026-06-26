LOTO DE L’USR FOOTBALL SALLE CLAUDE NOUGARO Revel

Revel

LOTO DE L’USR FOOTBALL

SALLE CLAUDE NOUGARO 13 Chemin de l’Abattoir Revel Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 21:00:00

fin : 2026-08-05 23:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Venez gagner le gros lot !

L’USR Football vous invite à son grand loto le mercredi 5 aout à 21h, à la salle Claude Nougaro.

À la clé, 1 800 € de bons d’achat répartis sur 23 parties.

Venez tenter votre chance ! .

SALLE CLAUDE NOUGARO 13 Chemin de l’Abattoir Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 18 98 51 usrevelfoot@gmail.com

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English :

Come and win the jackpot!

L’événement LOTO DE L’USR FOOTBALL Revel a été mis à jour le 2026-06-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE