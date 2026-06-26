LOTO DE L’USR FOOTBALL SALLE CLAUDE NOUGARO Revel
LOTO DE L’USR FOOTBALL SALLE CLAUDE NOUGARO Revel mercredi 5 août 2026.
Revel
LOTO DE L’USR FOOTBALL
SALLE CLAUDE NOUGARO 13 Chemin de l’Abattoir Revel Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 21:00:00
fin : 2026-08-05 23:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Venez gagner le gros lot !
L’USR Football vous invite à son grand loto le mercredi 5 aout à 21h, à la salle Claude Nougaro.
À la clé, 1 800 € de bons d’achat répartis sur 23 parties.
Venez tenter votre chance ! .
SALLE CLAUDE NOUGARO 13 Chemin de l’Abattoir Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 18 98 51 usrevelfoot@gmail.com
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English :
Come and win the jackpot!
L’événement LOTO DE L’USR FOOTBALL Revel a été mis à jour le 2026-06-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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