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Lotos Tronjoly Gourin

Lotos Tronjoly Gourin samedi 25 avril 2026.

Lieu : Tronjoly

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 56110 Gourin

Département : Morbihan

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Gourin

Lotos

Tronjoly Salle des fêtes Gourin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:00:00
fin : 2026-04-26

Date(s) :
2026-04-25 2026-04-26

Le loto du samedi est organisé par Amzer Heol et celui du dimanche par le club de badminton de Gourin. Animés par Franck.   .

Tronjoly Salle des fêtes Gourin 56110 Morbihan Bretagne +33 6 84 56 43 75 

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English :

L’événement Lotos Gourin a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan

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