Lotos Tronjoly Gourin
Lotos Tronjoly Gourin samedi 25 avril 2026.
Gourin
Lotos
Tronjoly Salle des fêtes Gourin Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-25 2026-04-26
Le loto du samedi est organisé par Amzer Heol et celui du dimanche par le club de badminton de Gourin. Animés par Franck. .
Tronjoly Salle des fêtes Gourin 56110 Morbihan Bretagne +33 6 84 56 43 75
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English :
L’événement Lotos Gourin a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan