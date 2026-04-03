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LOU RUGBY / CASTRES OLYMPIQUE MATMUT STADIUM DE GERLAND – LYON Lyon

LOU RUGBY / CASTRES OLYMPIQUE MATMUT STADIUM DE GERLAND – LYON Lyon

LOU RUGBY / CASTRES OLYMPIQUE MATMUT STADIUM DE GERLAND – LYON Lyon samedi 25 avril 2026.

Lieu : MATMUT STADIUM DE GERLAND - LYON

Adresse : 350 AV JEAN JAURÈS

Ville : 69007 Lyon

Département : 69

Début : 2026-04-25

Fin : 2026-04-25

Heure de début : 16:30

LOU RUGBY / CASTRES OLYMPIQUE Début : 2026-04-25 à 16:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

MATMUT STADIUM DE GERLAND – LYON 350 AV JEAN JAURÈS 69007 Lyon 69

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