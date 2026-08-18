Lou Trotignon Mérou Espace Julien Marseille 6e Arrondissement
dimanche 29 novembre 2026 · Espace Julien · Marseille 6e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 6e Arrondissement
Lou Trotignon Mérou
Dimanche 29 novembre 2026 à partir de 18h. Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 32 – 32 – 32 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-29 18:00:00
fin : 2026-11-29
Date(s) :
2026-11-29
Dans le cadre du Festival avec le temps
Puisque le Mérou change de genre, alors pourquoi pas Lou ?
À sa naissance, sa famille et les médecins ont décrété que Lou serait une femme, et Lou n’est pas d’accord avec ça.
Lou raconte avec humour son histoire personnelle de transition de la prise de testostérone, en passant par le strip-tease jusqu’à la découverte du monde Queer.
Lou fait ainsi écho à des questions que l’on se pose tous.tes sommes-nous obligé.e.s d’être ce qu’on nous a dit d’être? Peut-on ré-inventer son corps, son rapport à l’amour ? Serait-il possible alors de ré-écrire sa propre histoire ? .
Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 24 34 10
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English :
As part of the Festival with Time
L’événement Lou Trotignon Mérou Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille
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