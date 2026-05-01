Loub’Atlas Inventaire participatif de la biodiversité Le Loubatas Peyrolles-en-Provence

Peyrolles-en-Provence

Loub’Atlas Inventaire participatif de la biodiversité

Du samedi 23 au dimanche 24 mai 2026 à 17h.

Durée 24h du samedi 23.05 à 17h au dimanche 24.05 à 17h. Le Loubatas 17 chemin Neuf Peyrolles-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 17:00:00

fin : 2026-05-24 17:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Inventaire de la biodiversité du Loubatas et de ses alentours pour la Fête de la Nature, l’association Le Loubatas organise 24 h d’inventaires de la biodiversité autour de son écogîte.

Le Loubatas est une association d’éducation à l’environnement située au cœur de la forêt provençale. L’association mène une démarche d’amélioration de la connaissance de la biodiversité locale afin d’adapter ses pratiques et la gestion des habitats naturels sur son site.



L’inventaire se veut à la fois scientifique et pédagogique tous les groupes taxonomiques et les personnes de tous niveaux sont les bienvenus. Les naturalistes confirmés pourront réaliser un inventaire libre comme ils le souhaitent, se faire accompagner par des personnes curieuses, ou organiser un atelier sur un créneau spécifique pour partager leurs connaissances et leurs méthodes. Les personnes non spécialistes, curieuses de découvrir un inventaire, pourront participer à des protocoles ludiques ne nécessitant pas de connaissances, suivre un naturaliste expérimenté en inventaire libre ou participer aux ateliers.



Au programme inventaires libres, ateliers de partages de connaissances, protocoles d’inventaires ludiques



Venez participer quand vous le souhaitez, du samedi 23 mai au dimanche 24 mai, de 17 h à 17h. C’est gratuit, et vous avez la possibilité de camper sur notre terrain pour vivre des inventaires nocturnes (attention tout type de feu est strictement interdit, nous sommes en zone à risque très élevé d’incendie). Pensez à apporter votre pique-nique pour les repas. .

Le Loubatas 17 chemin Neuf Peyrolles-en-Provence 13860 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Biodiversity inventory at Le Loubatas and surrounding area: for the Fête de la Nature, the Le Loubatas association is organizing a 24-hour biodiversity inventory around its ecogîte.

L’événement Loub’Atlas Inventaire participatif de la biodiversité Peyrolles-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-04 par Agence Régionale de la Biodiversité et de l’Environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur [ARBE]