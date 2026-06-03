« Tout allait bien dans ma vie de gay intégré. Jusqu’au jour où un militant queer de 23 ans m’a regardé comme on regarde un meuble vintage : avec tendresse… et un léger doute sur son utilité. »

Entre stand-up, récit intime et conte contemporain, Merci pour la tendresse suit un personnage coincé entre deux générations LGBTQIA+ : celle des années sida et du militantisme de survie, et une jeunesse queer pour qui s’engager, c’est aussi rire, aimer, vivre, contester et inventer d’autres modèles.

Au milieu, lui. Ses contradictions. Son envie de bien faire. Son besoin de transmission.

Un regard drôle, tendre et parfois féroce sur ce qui nous relie.

« Une maîtrise narrative couplée à la puissance de punchlines dont l’originalité va vous emporter. » — Le Spot du Rire

Entre stand-up, récit intime et conte contemporain, Louis-Arthur explore avec humour et tendresse les relations entre générations LGBTQIA+.

Du mercredi 01 juillet 2026 au mercredi 22 juillet 2026 :

mercredi

de 19h30 à 20h40

payant

Tarif plein : 20 €



Tarif réduit : 15 €



Durée : 1h05



Réservation recommandée en ligne ou auprès du Théâtre du Marais.



Placement libre selon les conditions du théâtre.

Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-01T22:30:00+02:00

fin : 2026-07-22T23:40:00+02:00

Date(s) : 2026-07-01T19:30:00+02:00_2026-07-01T20:40:00+02:00;2026-07-08T19:30:00+02:00_2026-07-08T20:40:00+02:00;2026-07-15T19:30:00+02:00_2026-07-15T20:40:00+02:00;2026-07-22T19:30:00+02:00_2026-07-22T20:40:00+02:00

Théâtre du Marais 37 rue Volta 75003 Paris

Métro -> 3 : Arts et Métiers (Paris) (96m)

Bus -> 2075 : Arts et Métiers (Paris) (96m)

Vélib -> Turbigo – Réaumur (128.27m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://billetterie.theatredumarais.fr/evenement/louis-arthur-2?idwl=1 +33171739783 contact@theatredumarais.fr



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