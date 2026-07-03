LOUIS BERTIGNAC SALLE HORIZON Muret

Informations pratiques

Muret

LOUIS BERTIGNAC

SALLE HORIZON Avenue des Pyrénées Muret Haute-Garonne

Tarif : 44 – 44 – 59 EUR

44

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-11-27

fin : 2027-11-27

Date(s) :

2027-11-27

Guitariste virtuose, chanteur charismatique et cofondateur du groupe mythique Téléphone, Louis Bertignac a marqué à jamais l’histoire du rock français avec des titres intemporels.

Après le succès phénoménal de Téléphone, il s’est lancé dans une carrière solo riche en émotions, mêlant énergie rock et ballades poignantes. Toujours aussi passionné, il enflamme les scènes avec ses classiques et ses créations personnelles, prouvant qu’il reste une figure incontournable de la musique.

Venez vibrer avec cette icône du rock, dont chaque concert est une expérience unique ! 44 .

SALLE HORIZON Avenue des Pyrénées Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 51 77 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Virtuoso guitarist, charismatic singer and co-founder of the legendary group Téléphone, Louis Bertignac has left an indelible mark on French rock history with his timeless songs.

L’événement LOUIS BERTIGNAC Muret a été mis à jour le 2026-07-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE