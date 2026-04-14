Louise Nevelson. Mrs. N’s Palace, Centre Pompidou – Metz, Metz

Louise Nevelson. Mrs. N’s Palace Samedi 23 mai, 18h00 Centre Pompidou – Metz Moselle

Entrée libre et gratuite dans le cadre de la NEM 2026

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Pour inaugurer l’année 2026, le Centre Pompidou-Metz rend hommage à l’univers de Louise Nevelson. Reconnue comme l’une des sculptrices majeures du XXe siècle, ses assemblages monochromes, noirs, blancs ou dorés témoignent d’une artiste dont l’héritage irrigue aujourd’hui aussi bien la jeune scène contemporaine que le monde de la mode.

Centre Pompidou – Metz 1 parvis des droits de l’homme, 57000 Metz, France Metz 57000 Le Sablon Moselle Grand Est +33387153939 http://www.centrepompidou-metz.fr Situé au cœur de l’Europe, à Metz, en Lorraine, le Centre Pompidou-Metz est un espace de découverte de la création artistique sous toutes ses formes, un lieu de vie où se succèdent des événements tout au long de l’année. Il présente des expositions temporaires de niveau international, bénéficiant de prêts du Centre Pompidou – Musée national d’art moderne.

Musée placé sous la tutelle du Centre Pompidou à Paris, il bénéficie de l’appellation “musée de France”. À pied : à 2 min de la gare TGV de Metz-Ville, à 10 min du centre historique. En voiture : autoroutes A4 (Paris/Strasbourg) et A31 (Luxembourg/Lyon), sortie Metz-Centre. Parking : 700 places disponibles. En train : gare TGV de Metz-Ville. Trains directs : 1h20 depuis Paris, 40 min depuis Luxembourg-Ville. Gare Lorraine TGV (à 35 km de Metz, navettes à disposition). Trains directs : 2h depuis Lille-Europe, 4h depuis Rennes, 5h depuis Bordeaux.

Pour inaugurer l’année 2026, le Centre Pompidou-Metz rend hommage à l’univers de Louise Nevelson. Reconnue comme l’une des sculptrices majeures du XXe siècle, ses assemblages monochromes, noirs, ou…

Louise Nevelson, 1976 © Archives of American Art, Smithsonian Institution : Photographe : Lynn Gilbert