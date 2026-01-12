L’ours et la louve; atelier paysage sonore Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan
L'ours et la louve; atelier paysage sonore Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan samedi 14 mars 2026.
Médiathèque Philippe Labeyrie 175, place de la Caserne Bosquet Mont-de-Marsan Landes
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
2026-03-14
Initiez-vous en famille à la création d’un paysage sonore pour l’histoire de votre choix, grâce à des instruments, des objets du quotidien ou insolites, des bruitages… Laissez-vous guider par deux musiciens-poètes et éveiller les plus jeunes à la musique.
Salle Heure du Conte | public familial, sur inscription (durée 1h30) .
