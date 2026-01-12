L’ours et la louve; atelier paysage sonore Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan

L’ours et la louve; atelier paysage sonore

Médiathèque Philippe Labeyrie 175, place de la Caserne Bosquet Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Initiez-vous en famille à la création d’un paysage sonore pour l’histoire de votre choix, grâce à des instruments, des objets du quotidien ou insolites, des bruitages… Laissez-vous guider par deux musiciens-poètes et éveiller les plus jeunes à la musique.

Salle Heure du Conte | public familial, sur inscription (durée 1h30) .

Médiathèque Philippe Labeyrie 175, place de la Caserne Bosquet Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 09 43 mediatheque@montdemarsan-agglo.fr

