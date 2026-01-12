L’ours et la louve; spectacle musical Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan

L’ours et la louve; spectacle musical

Médiathèque Philippe Labeyrie 175, place de la Caserne Bosquet Mont-de-Marsan Landes

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Avec une multitude d’objets sonores, de petits instruments et un décor animé, Fabienne Muet et Corentin Colluste donnent vie à ce conte onirique. une histoire d’amour, de tolérance et d’espoir celle de Jouko, enfant né de l’union d’un ours et d’une louve.

Auditorium | public familial, sur inscription (durée 40 min) .

