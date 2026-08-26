AGENDA · Rennes
L’Ours La Paillette Rennes
mercredi 9 décembre 2026 · La Paillette · Rennes
Informations pratiques
L’Ours La Paillette Rennes Mercredi 9 décembre, 15h00, 17h30
Une histoire d’ours mêlant marionnettes et dessins en direct explore les effets du capitalisme sur l’environnement et la société.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-12-09T15:00:00.000+01:00
Fin : 2026-12-09T18:15:00.000+01:00
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La Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Rennes
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