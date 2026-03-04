L’Ourse et l’oiseau, Espace Aragon, Lancey

L’Ourse et l’oiseau Mercredi 11 mars, 15h00 Espace Aragon Isère

Séance suivie d’un goûter offert et d’un atelier.

Espace Aragon 19 bis, boulevard Jules Ferry, Villard-Bonnot Lancey 38190 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Cine gouter – Quatre ours, quatre contes, quatre saisons : qu’ils soient immenses, ensommeillés ou gourmands, les ours savent aussi être tendres. À leurs côtés, un oisillon malicieux, un petit lapi… Espace Aragon L’Ourse et l’oiseau