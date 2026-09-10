LOVE STREAMS — CINÉ-CLUB IFA, Cinéma du TNB, Rennes

Informations pratiques

LOVE STREAMS — CINÉ-CLUB IFA Lundi 28 septembre, 19h00 Cinéma du TNB Ille-et-Vilaine

Tarifs habituels. Tarif Sortir ! adulte 4€ / Tarif Sortir ! enfant 3€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-28T19:00:00+02:00 – 2026-09-28T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-28T19:00:00+02:00 – 2026-09-28T21:00:00+02:00

LOVE STREAMS de John Cassavetes

En amour, Sarah est passionnée, jalouse et possessive. Se sentant trahie par son mari et sa fille, elle débarque chez Robert, riche écrivain accro à la débauche, alors que le fils de ce dernier vient de lui être confié. Dès qu’il la reconnaît, il se jette dans ses bras. Leur amour mutuel réussira-t-il à les apaiser ?

2h20, États-Unis, 1985

Ours d’Or – Festival de Berlin 1984

Séance en partenariat avec l’Institut Franco Américain de Rennes

Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Rennes 35000 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.t-n-b.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0146/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0146&idevent=4346 »}]

Le Cinéma Club de l’Institut Franco-Américain de Rennes prend ses quartiers dans la salle de cinéma du TNB avec un nouveau rendez-vous cette saison.