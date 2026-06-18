Lud’ aux Châtel ! Atelier de l’été pour le jeune public et famille Parking Les Buttes du Châtel Marcillé-Raoul mercredi 8 juillet 2026.

Marcillé-Raoul

Lud’ aux Châtel ! Atelier de l’été pour le jeune public et famille

Parking Les Buttes du Châtel Le Châtel Marcillé-Raoul Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:30:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Ca y est, les vacances sont là ! Petits et grands, venez profiter d’un temps de détente en famille ou entre amis. Des jeux d’adresse, de

construction, de stratégie et de coopération ainsi qu’un coin lecture sont à votre disposition pour ce temps ludique.

Rendez-vous à 10H30 à l’Archéolab (parking à l’entrée du site des Buttes du Châtel) .

Parking Les Buttes du Châtel Le Châtel Marcillé-Raoul 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 56 47 53 32

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English :

L’événement Lud’ aux Châtel ! Atelier de l’été pour le jeune public et famille Marcillé-Raoul a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne