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Lud’ aux Châtel ! Atelier de l’été pour le jeune public et famille Parking Les Buttes du Châtel Marcillé-Raoul

Lud’ aux Châtel ! Atelier de l’été pour le jeune public et famille Parking Les Buttes du Châtel Marcillé-Raoul mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : Parking Les Buttes du Châtel

Adresse : Le Châtel

Ville : 35560 Marcillé-Raoul

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Marcillé-Raoul

Lud’ aux Châtel ! Atelier de l’été pour le jeune public et famille

Parking Les Buttes du Châtel Le Châtel Marcillé-Raoul Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:30:00
fin : 2026-07-08

Date(s) :
2026-07-08

Ca y est, les vacances sont là ! Petits et grands, venez profiter d’un temps de détente en famille ou entre amis. Des jeux d’adresse, de
construction, de stratégie et de coopération ainsi qu’un coin lecture sont à votre disposition pour ce temps ludique.
Rendez-vous à 10H30 à l’Archéolab (parking à l’entrée du site des Buttes du Châtel)   .

Parking Les Buttes du Châtel Le Châtel Marcillé-Raoul 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 56 47 53 32 

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English :

L’événement Lud’ aux Châtel ! Atelier de l’été pour le jeune public et famille Marcillé-Raoul a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne

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