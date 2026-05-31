Ludo Mobile, Centre Social Carrefour 18, Rennes
Ludo Mobile, Centre Social Carrefour 18, Rennes jeudi 23 juillet 2026.
Ludo Mobile Jeudi 23 juillet, 11h00 Centre Social Carrefour 18 Ille-et-Vilaine
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-23T11:00:00+02:00 – 2026-07-23T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-23T11:00:00+02:00 – 2026-07-23T18:00:00+02:00
Durant le mois de juillet , la ludothèque vient à votre rencontre dans les squares et parcs, du sud de Rennes avec un ensemble de jeux de socièété, jeux en bois et jouets pour tout âge. Avec le Centre Social Carrefour 18
Centre Social Carrefour 18 Centre Social Carrefour 18, Rue d’Espagne, Rennes, France Rennes 35200 Le Blosne Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://centres-sociaux-rennais.org/les-centres-sociaux/carrefour-18/ »}]
Ludothèque hors les murs
MJC
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