AGENDA · Rennes
Ludomobile, Rambla Dalida, Rennes
mardi 21 juillet 2026 · Rambla Dalida · Rennes
Informations pratiques
Ludomobile Mardi 21 juillet, 11h00 Rambla Dalida Ille-et-Vilaine
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-21T11:00:00+02:00 – 2026-07-21T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-21T11:00:00+02:00 – 2026-07-21T17:00:00+02:00
Rambla Dalida 7 boulevard de Yougoslavie rennes Rennes 35200 Le Blosne Ille-et-Vilaine Bretagne
Une journée de jeux pour tous avec la participation de la ludothèque de Bréquigny
Arnaud Loubry
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