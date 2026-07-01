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Ludomobile, Rambla Dalida, Rennes

mardi 21 juillet 2026 · Rambla Dalida · Rennes

Ludomobile, Rambla Dalida, Rennes

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Lieu
Rambla Dalida
Adresse
7 boulevard de Yougoslavie rennes
Ville
35200 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
Entrée libre

Ludomobile Mardi 21 juillet, 11h00 Rambla Dalida Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-21T11:00:00+02:00 – 2026-07-21T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-21T11:00:00+02:00 – 2026-07-21T17:00:00+02:00

Rambla Dalida 7 boulevard de Yougoslavie rennes Rennes 35200 Le Blosne Ille-et-Vilaine Bretagne
Une journée de jeux pour tous avec la participation de la ludothèque de Bréquigny

Arnaud Loubry

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