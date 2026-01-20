Ludothèque Jeu, Le Sagamore Repli météo Ludothèque, Place de la Halle, Les Mathes Les Mathes
Ludothèque Jeu, Le Sagamore Repli météo Ludothèque, Place de la Halle, Les Mathes Les Mathes mercredi 26 août 2026.
Les Mathes
Ludothèque Jeu, Le Sagamore
Repli météo Ludothèque, Place de la Halle, Les Mathes Parc de la Mairie Les Mathes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 14:30:00
fin : 2026-08-26 16:00:00
Date(s) :
2026-08-26
Rejoignez la Ludothèque dans le parc de la mairie !
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Repli météo Ludothèque, Place de la Halle, Les Mathes Parc de la Mairie Les Mathes 17570 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 25 05 19 ludothèque@lesmatheslapalmyre.fr
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English :
Join the toy library in the town hall park!
L’événement Ludothèque Jeu, Le Sagamore Les Mathes a été mis à jour le 2026-06-19 par Mairie Les Mathes La Palmyre
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