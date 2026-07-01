Ludothèque Saint-Martin-du-Puy
mercredi 15 juillet 2026 · Saint-Martin-du-Puy
Informations pratiques
Saint-Martin-du-Puy
Ludothèque
Place du Champ de Foire / Salle des fêtes Saint-Martin-du-Puy Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-07-15 18:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Ludothèque à St Martin du Puy. de 14h à 18h, Place du Champ de Foire (ou à la salle des fêtes suivant la météo). Après midi festive pour les enfants accompagnés d’un adulte. Nos anciens sont attendus également pour partager des jeux et un gouter inter-générationnel. .
Place du Champ de Foire / Salle des fêtes Saint-Martin-du-Puy 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 64 76
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English :
L’événement Ludothèque Saint-Martin-du-Puy a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs