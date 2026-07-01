Informations pratiques

Saint-Martin-du-Puy

Ludothèque

Place du Champ de Foire / Salle des fêtes Saint-Martin-du-Puy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-07-15 18:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Ludothèque à St Martin du Puy. de 14h à 18h, Place du Champ de Foire (ou à la salle des fêtes suivant la météo). Après midi festive pour les enfants accompagnés d’un adulte. Nos anciens sont attendus également pour partager des jeux et un gouter inter-générationnel. .

Place du Champ de Foire / Salle des fêtes Saint-Martin-du-Puy 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 64 76

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English :

L’événement Ludothèque Saint-Martin-du-Puy a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs