LUGE SUR RAIL NOCTURNE Font-Romeu-Odeillo-Via
mardi 11 août 2026 · Font-Romeu-Odeillo-Via
Informations pratiques
Font-Romeu-Odeillo-Via
LUGE SUR RAIL NOCTURNE
Pyrénées 2000 Bolquère Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 10
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 20:30:00
fin : 2026-08-11 22:00:00
Date(s) :
2026-08-11
Luge sur Rail Nocturne
À la tombée de la nuit, vivez une expérience unique en dévalant la piste de luge sur rail dans une ambiance magique. Entre sensations, rires et paysages illuminés, profitez d’une descente où chacun maîtrise sa vitesse grâce à un système de freinage simple et sécurisé.
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Pyrénées 2000 Bolquère Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 60 61
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English :
Nighttime Rail Sledding
%C0As night falls, enjoy a unique experience as you whiz down the rail sledding track in a magical atmosphere. With thrills, laughter, and illuminated scenery, enjoy a ride where everyone can control their speed thanks to a simple and safe braking system.
L’événement LUGE SUR RAIL NOCTURNE Font-Romeu-Odeillo-Via a été mis à jour le 2026-07-24 par OT DE FONT ROMEU
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