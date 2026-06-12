Lumières, la Féerie des Temps Augustodunum Théâtre romain Autun

Autun

Lumières, la Féerie des Temps Augustodunum

Théâtre romain 2 Rue de la Maladière Autun Saône-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 22:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Partez pour un voyage spectaculaire à travers les siècles avec Lumières, la Féerie des Temps , un grand spectacle vivant mêlant jeu d’acteurs, danse, feu, musique, lumière et pyrotechnie dans un cadre exceptionnel.

Au cœur de cette création originale, un mystérieux cheval de lumière traverse les âges et guide le public à la rencontre des grandes figures qui ont marqué notre histoire. De l’Antiquité à l’époque contemporaine, les personnages prennent vie dans une succession de tableaux grandioses où se mêlent émotion, poésie et émerveillement.

Dans l’écrin majestueux du théâtre romain d’Autun, admirez

– Des performances spectaculaires avec le feu

– Des effets de lumière monumentaux

– Des personnages historiques emblématiques

– Une ambiance féerique et immersive

– Un final grandiose sous les étoiles

Un spectacle unique pour toute la famille, où l’Histoire, le rêve et la lumière se rencontrent pour offrir une soirée inoubliable. .

Théâtre romain 2 Rue de la Maladière Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 80 38 welcome@autun-tourisme.com

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English : Lumières, la Féerie des Temps Augustodunum

L’événement Lumières, la Féerie des Temps Augustodunum Autun a été mis à jour le 2026-06-12 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II