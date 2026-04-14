Lumières sur la Maison Bleue da Costa, Maison Bleue da Costa, Dives-sur-Mer

Lumières sur la Maison Bleue da Costa Samedi 30 mai, 21h00 Maison Bleue da Costa Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T21:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T21:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:00:00+02:00

Le site de la Maison Bleue da Costa ouvrira le samedi 30 mai 2026 de 21h à 23h.

Les monuments du site sont éclairés avec des bougies leds.

L’entrée est gratuite et le public est accompagné par un bénévole pour une visite guidée.

Maison Bleue da Costa Maison Bleue da Costa13 Rue des Frères BissonDIVES-SUR-MER Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0698305066 »}]

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