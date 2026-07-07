LUMIIA SUMMER CLUB JOJOCLUB DJ SET Lumiia Espaces de jeux Bar Immersif & Studio Aouste-sur-Sye

mardi 7 juillet 2026 · Lumiia Espaces de jeux Bar Immersif & Studio · Aouste-sur-Sye

Informations pratiques

Aouste-sur-Sye

LUMIIA SUMMER CLUB JOJOCLUB DJ SET

Lumiia Espaces de jeux Bar Immersif & Studio 1 route de Fontagnal Aouste-sur-Sye Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-07 20:00:00

fin : 2026-08-11 00:02:00

Date(s) :

2026-07-07

DJ SET JOJOCLUB

Inspiré du Japon des

années 2000 Future Funk,

KAWAÏ French-House,

Complextro & KPOP.



Espace Climatisé !

.

Lumiia Espaces de jeux Bar Immersif & Studio 1 route de Fontagnal Aouste-sur-Sye 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 88 60 91 contact@lumiia.fr

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English :

JOJOCLUB DJ SET

Inspired by Japan in the

2000s: Future Funk,

KAWA%CF French House,

Complextro & K-pop.

Air-conditioned venue!

L’événement LUMIIA SUMMER CLUB JOJOCLUB DJ SET Aouste-sur-Sye a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme