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AGENDA · Aouste-sur-Sye

LUMIIA SUMMER CLUB JOJOCLUB DJ SET Lumiia Espaces de jeux Bar Immersif & Studio Aouste-sur-Sye

mardi 7 juillet 2026 · Lumiia Espaces de jeux Bar Immersif & Studio · Aouste-sur-Sye

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 11 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Lumiia Espaces de jeux Bar Immersif & Studio
Adresse
1 route de Fontagnal
Ville
26400 Aouste-sur-Sye
Département
Drôme
Tarif

Aouste-sur-Sye

LUMIIA SUMMER CLUB JOJOCLUB DJ SET

Lumiia Espaces de jeux Bar Immersif & Studio 1 route de Fontagnal Aouste-sur-Sye Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-07 20:00:00
fin : 2026-08-11 00:02:00

Date(s) :
2026-07-07

DJ SET JOJOCLUB
Inspiré du Japon des
années 2000 Future Funk,
KAWAÏ French-House,
Complextro & KPOP.

Espace Climatisé !
  .

Lumiia Espaces de jeux Bar Immersif & Studio 1 route de Fontagnal Aouste-sur-Sye 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 88 60 91  contact@lumiia.fr

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English :

JOJOCLUB DJ SET
Inspired by Japan in the
2000s: Future Funk,
KAWA%CF French House,
Complextro & K-pop.

Air-conditioned venue!

L’événement LUMIIA SUMMER CLUB JOJOCLUB DJ SET Aouste-sur-Sye a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme

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