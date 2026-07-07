LUMIIA SUMMER CLUB JOJOCLUB DJ SET Lumiia Espaces de jeux Bar Immersif & Studio Aouste-sur-Sye
mardi 7 juillet 2026 · Lumiia Espaces de jeux Bar Immersif & Studio · Aouste-sur-Sye
Informations pratiques
Aouste-sur-Sye
LUMIIA SUMMER CLUB JOJOCLUB DJ SET
Lumiia Espaces de jeux Bar Immersif & Studio 1 route de Fontagnal Aouste-sur-Sye Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-07 20:00:00
fin : 2026-08-11 00:02:00
Date(s) :
2026-07-07
DJ SET JOJOCLUB
Inspiré du Japon des
années 2000 Future Funk,
KAWAÏ French-House,
Complextro & KPOP.
Espace Climatisé !
.
Lumiia Espaces de jeux Bar Immersif & Studio 1 route de Fontagnal Aouste-sur-Sye 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 88 60 91 contact@lumiia.fr
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English :
JOJOCLUB DJ SET
Inspired by Japan in the
2000s: Future Funk,
KAWA%CF French House,
Complextro & K-pop.
Air-conditioned venue!
L’événement LUMIIA SUMMER CLUB JOJOCLUB DJ SET Aouste-sur-Sye a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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