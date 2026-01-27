Aoustock Festival Chez M&M’s Aouste-sur-Sye

Aouste-sur-Sye

Aoustock Festival

Chez M&M’s 14 route des Arras Aouste-sur-Sye Drôme

Tarif : 16 – 16 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 18:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-10

Pour sa 10è édition, Aoustock vous a concocté un festival des plus éclectiques. Une grande nouveauté portée par un mix de styles affirmé. Un mélange de Pop, Reggae Soul Electro, Electro Funk, Rock Garage, Hip Hop Underground et Electro.

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Chez M&M’s 14 route des Arras Aouste-sur-Sye 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 83 10 08 aoustock@gmail.com

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English :

For its 10th edition, Aoustock has concocted a most eclectic festival. It’s a brand-new event, with an assertive mix of styles. A mix of Pop, Reggae Soul Electro, Electro Funk, Rock Garage, Hip Hop Underground and Electro.

L’événement Aoustock Festival Aouste-sur-Sye a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme