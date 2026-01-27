ZE TOI LATE SHOW – Le Talk Show Improvisé Lumiia Studios – Bar immersif Aouste-sur-Sye Vendredi 26 juin, 20h30

Ze Toi Late Show, c’est le Talk Show improvisé et malin, qui t’en débouche un coin comme un bon expresso ! Une émission écrite en direct live dans le studio de Lumiia !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-26T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-26T21:30:00.000+02:00

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Lumiia Studios – Bar immersif 1 route de Fontagnal, 26400 Aouste-sur-Sye Aouste-sur-Sye



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