l’Underground Café Le Colisée Biarritz

Biarritz

l’Underground Café

Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 20:30:00

fin : 2026-06-04 22:00:00

Date(s) :

2026-06-04

Librement inspiré de l’opéra rock STARMANIA, venez assister à l’événement de l’atelier Comédie Musicale de la Elfy Ka Academy l’Underground Café.

Ce spectacle revisite des chansons mythiques telles que Monopolis, Stone, SOS d’un terrien en détresse…dans une adaptation sensible et contemporaine ou l’amour, le pouvoir, la révolte et la quête de sens se rejoignent avec intensité, dans cet underground café! .

Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : l’Underground Café

L’événement l’Underground Café Biarritz a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Biarritz