Prohibido Biarritz Jazz Club 4Soul en concert Prohibido Biarritz samedi 6 juin 2026.

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 10 – 15 EUR

Biarritz

Prohibido Biarritz Jazz Club 4Soul en concert

4Soul en concert
Une soirée Soul, Funk & Blues au Prohibido Jazz Club
Le samedi 06 juin, venez vivre une parenthèse musicale chaleureuse, raffinée et pleine d’énergie avec 4Soul, un groupe de 4 musiciens passionnés et complices qui mêle avec élégance soul, funk et blues.
Depuis les grandes heures de la Soul et du groove, cette musique fait vibrer par sa puissance, son feeling et son intensité. Avec 4Soul, place à une ambiance vivante, généreuse et accessible — idéale pour sublimer votre soirée tout en respectant l’identité et l’atmosphère du lieu.
4Soul, c’est
Malou Chanteuse solaire, habitée et généreuse
Steph Claviériste virtuose et sensible
Gilles Guitariste précis et inspiré
Max Batteur au jeu fin et léger, avec une énergie communicative

Cocktails & restauration sur place.
Parking gratuit   .

Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 47 47 88 

