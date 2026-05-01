Prohibido Biarritz Jazz Club CombO’céan Prohibido Biarritz

Prohibido Biarritz Jazz Club CombO'céan vendredi 22 mai 2026.
Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Début : 2026-05-22 19:30:00
CombO’céan
Du jazz en grand format au Prohibido Jazz Club Biarritz !
Le Prohibido vous embarque pour un vrai voyage musical avec CombO’céan, huit musiciens réunis autour de leur chanteuse, portés par une énergie franchement communicative.
Des racines du blues aux couleurs plus fusion, en passant par le be-bop, le groupe trace un parcours riche en surprises, entre pépites originelles et trouvailles originales.
Une soirée chaleureuse, pleine de swing et de relief, qui se vit autant qu’elle s’écoute.
Cocktails & restauration sur place.
Parking gratuit .
Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 47 47 88
L’événement Prohibido Biarritz Jazz Club CombO’céan Biarritz a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Biarritz
