Aire-sur-l’Adour

Lundi de la Féria d’Aire sur l’Adour

Centre-ville Aire-sur-l’Adour Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-22 12:00:00

fin : 2026-06-22

Date(s) :

2026-06-22

10h00 à 01h00 Fête Foraine

Fête Foraine aux allées de l’Adour manèges et restauration

12h00 Restauration au Gambetta

19h00 Repas Coursayres à 14€ Chez Adèle

RDV Chez Adèle pour le repas coursayres du lundi 22 juin à 19h.

Au menu pour 14€ assiette de charcuteries, faux filet frites, religieuse, 1 verre de vin et café

Pour les enfants (moins de 12 ans) 1/2 faux filet frites et glace pour 6€

Billetterie au 05.58.71.64.70 à l’Office de Tourisme d’Aire sur l’Adour pendant les horaires d’ouvertures à partir du 1er juin.

21h30 Concours Landais aux arènes Maurice Lauche

Les arènes Maurice Lauche accueillent cette année encore le Concours Landais avec les meilleurs écarteurs et sauteurs du moment face aux meilleures vaches de chaque ganadéria de compétition !

Les ganadérias Armagnacaise, Dal, Dargelos, Deyris et Nogès vous donnent RDV avec le Club Adèle Pabon

Entrée générale 20€ .

Centre-ville Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 64 70

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English : Lundi de la Féria d’Aire sur l’Adour

L’événement Lundi de la Féria d’Aire sur l’Adour Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-06-02 par Tourisme Aire Eugénie