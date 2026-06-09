Lundi de la Féria d’Aire sur l’Adour Aire-sur-l’Adour
Lundi de la Féria d’Aire sur l’Adour Aire-sur-l’Adour lundi 22 juin 2026.
Aire-sur-l’Adour
Lundi de la Féria d’Aire sur l’Adour
Centre-ville Aire-sur-l’Adour Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22 12:00:00
fin : 2026-06-22
Date(s) :
2026-06-22
10h00 à 01h00 Fête Foraine
Fête Foraine aux allées de l’Adour manèges et restauration
12h00 Restauration au Gambetta
19h00 Repas Coursayres à 14€ Chez Adèle
RDV Chez Adèle pour le repas coursayres du lundi 22 juin à 19h.
Au menu pour 14€ assiette de charcuteries, faux filet frites, religieuse, 1 verre de vin et café
Pour les enfants (moins de 12 ans) 1/2 faux filet frites et glace pour 6€
Billetterie au 05.58.71.64.70 à l’Office de Tourisme d’Aire sur l’Adour pendant les horaires d’ouvertures à partir du 1er juin.
21h30 Concours Landais aux arènes Maurice Lauche
Les arènes Maurice Lauche accueillent cette année encore le Concours Landais avec les meilleurs écarteurs et sauteurs du moment face aux meilleures vaches de chaque ganadéria de compétition !
Les ganadérias Armagnacaise, Dal, Dargelos, Deyris et Nogès vous donnent RDV avec le Club Adèle Pabon
Entrée générale 20€ .
Centre-ville Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 64 70
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English : Lundi de la Féria d’Aire sur l’Adour
L’événement Lundi de la Féria d’Aire sur l’Adour Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-06-02 par Tourisme Aire Eugénie
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