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Lundi ZEN: Pilates La Turballe

Lundi ZEN: Pilates La Turballe lundi 6 juillet 2026.

Adresse : Terre-Plein des Bretons

Ville : 44420 La Turballe

Département : Loire-Atlantique

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : lundi 6 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

La Turballe

Lundi ZEN: Pilates

Terre-Plein des Bretons La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 10:00:00
fin : 2026-07-06 11:00:00

Date(s) :
2026-07-06 2026-08-24

Dans le cadre des lundis sportifs, venez découvrir le Pilates lors d’une séance d’initiation pour améliorer votre posture, votre équilibre et vous assouplir.   .

Terre-Plein des Bretons La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 88 00  animation@laturballe.fr

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English :

L’événement Lundi ZEN: Pilates La Turballe a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT44

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