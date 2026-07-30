AGENDA · La Turballe
Lundi ZEN Taiji qigong La Turballe
lundi 3 août 2026 · La Turballe
Informations pratiques
La Turballe
Lundi ZEN Taiji qigong
Plage des Bretons La Turballe Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 10:00:00
fin : 2026-08-03 11:00:00
Date(s) :
2026-08-03
Initiation au taiji Qi Gong encadré par l’ARDV .
Plage des Bretons La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 88 00 animation@laturballe.fr
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English :
L’événement Lundi ZEN Taiji qigong La Turballe a été mis à jour le 2026-07-24 par ADT44
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