Informations pratiques

La Turballe

Lundi ZEN Taiji qigong

Plage des Bretons La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 10:00:00

fin : 2026-08-03 11:00:00

Date(s) :

2026-08-03

Initiation au taiji Qi Gong encadré par l’ARDV .

Plage des Bretons La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 88 00 animation@laturballe.fr

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English :

L’événement Lundi ZEN Taiji qigong La Turballe a été mis à jour le 2026-07-24 par ADT44