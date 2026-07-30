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AGENDA · La Turballe

Lundi ZEN Taiji qigong La Turballe

lundi 3 août 2026 · La Turballe

Informations pratiques

Début
lundi 3 août 2026
Fin
lundi 3 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Plage des Bretons
Ville
44420 La Turballe
Département
Loire-Atlantique
Tarif

La Turballe

Lundi ZEN Taiji qigong

Plage des Bretons La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 10:00:00
fin : 2026-08-03 11:00:00

Date(s) :
2026-08-03

Initiation au taiji Qi Gong encadré par l’ARDV   .

Plage des Bretons La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 88 00  animation@laturballe.fr

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English :

L’événement Lundi ZEN Taiji qigong La Turballe a été mis à jour le 2026-07-24 par ADT44

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