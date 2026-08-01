Informations pratiques

Lunel

LUNEL JAZZ FESTIVAL 7 AOÛT

Allée Baroncelli Javon Lunel Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Le 7 août 2026 19h à 21h

Le vendredi 7 août, ce sera au tour de Renaud Gensane de prendre possession de la scène. Dernier trompettiste de Johnny Hallyday Renaud, Gensane accompagne également Véronique Sanson, Christophe Mae, Ben l’oncle Soul, Ibrahim Maalouf et bien d’autres artistes. Il s’est également illustré aux côtés de Marcus Miller ou encore Gregory Porter. Vous avez également pu le voir dans des émissions comme The Voice, les Victoires de la musique, les Césars ou encore Taratata. Une carrière déjà bien remplie pour Renaud Gensane qui à un moment de sa vie à relever le défi de réapprendre à jouer ! Un défi qui a profondément marqué son parcours et son approche de la musique mais qui n’a en rien entamé sa passion et son énergie et surtout, ce qu’il aime le plus explorer le paysage musical au sens large. Il prépare actuellement un nouvel album. .

Allée Baroncelli Javon Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 87 83 94

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English :

August 7, 2026, 7:00 p.m. 9:00 p.m.

L’événement LUNEL JAZZ FESTIVAL 7 AOÛT Lunel a été mis à jour le 2026-07-30 par 34 OT PAYS DE LUNEL