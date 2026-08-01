LUNEL JAZZ FESTIVAL 8 AOÛT Lunel
samedi 8 août 2026 · Lunel
Informations pratiques
Lunel
LUNEL JAZZ FESTIVAL 8 AOÛT
Allée Baroncelli Javon Lunel Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Le 8 août 2026 19h à 21h
le samedi 8 août, rendez-vous avec Macadam Farmer,
un quintet décalé et inventif, qui donne aux plus fameux artistes (ACDC, Bee Gees, U2, Cindy Lauper, Queen, Prince, Simples Minds etc.) une saveur qui fleure bon les bayous de Louisiane, aux couleurs du sud des Etats-Unis. On connaît par coeur tous ces tubes intemporels et pourtant on les redécouvre sous un nouveau jour. Avec un line-up original chant, guitare/harmonica, banjo/ mandoline, soubasso-phone, batterie Macadam Farmer invite tout le monde à un pur moment de convivialité sourire au coin des lèvres, le public va de surprise en surprise ! .
Allée Baroncelli Javon Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 87 83 94
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English :
August 8, 2026? 7:00 p.m. 9:00 p.m.
L’événement LUNEL JAZZ FESTIVAL 8 AOÛT Lunel a été mis à jour le 2026-07-30 par 34 OT PAYS DE LUNEL
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