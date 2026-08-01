Informations pratiques

Lunel

LUNEL JAZZ FESTIVAL 8 AOÛT

Allée Baroncelli Javon Lunel Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Le 8 août 2026 19h à 21h

le samedi 8 août, rendez-vous avec Macadam Farmer,

un quintet décalé et inventif, qui donne aux plus fameux artistes (ACDC, Bee Gees, U2, Cindy Lauper, Queen, Prince, Simples Minds etc.) une saveur qui fleure bon les bayous de Louisiane, aux couleurs du sud des Etats-Unis. On connaît par coeur tous ces tubes intemporels et pourtant on les redécouvre sous un nouveau jour. Avec un line-up original chant, guitare/harmonica, banjo/ mandoline, soubasso-phone, batterie Macadam Farmer invite tout le monde à un pur moment de convivialité sourire au coin des lèvres, le public va de surprise en surprise ! .

Allée Baroncelli Javon Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 87 83 94

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

August 8, 2026? 7:00 p.m. 9:00 p.m.

L’événement LUNEL JAZZ FESTIVAL 8 AOÛT Lunel a été mis à jour le 2026-07-30 par 34 OT PAYS DE LUNEL