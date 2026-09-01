Informations pratiques

Lunery

Lunery la fête continue !

Lunery Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

La fête continue à Lunery ! Petits et grands sont invités à partager une journée placée sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur.

Initialement prévue le 14 juillet, la fête de Lunery est reportée au samedi 19 septembre 2026 afin d’accueillir les visiteurs dans les meilleures conditions.

Cette journée festive et familiale sera l’occasion de se retrouver dans le parc de Lunery et de profiter d’un agréable moment de partage. Le programme complet des animations sera communiqué ultérieurement. Une brocante est organisée à partir de 7h au Parc du camping. .

Lunery 18400 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 23 14 20

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English :

The fun continues in Lunery! Young and old alike are invited to enjoy a day filled with friendship and good cheer.

L’événement Lunery la fête continue ! Lunery a été mis à jour le 2026-08-08 par OT BOURGES