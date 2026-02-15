Fantaisie Lunarienne autour de George Sand Lunery
vendredi 4 décembre 2026.
Fantaisie Lunarienne autour de George Sand
Rue jean jaurès Lunery Cher
Gratuit
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-04 16:00:00
fin : 2026-12-04
Date(s) :
2026-12-04
#CD18- Le théâtre d'images de Maurice Sand
Découverte de l'univers de Maurice Sand: voyage poétique au cœur du théâtre de marionnettes et d'image. Avec la complicité de la compagnie du Petit Bois. Tout public à partir de 10 ans.
Rue jean jaurès Lunery 18400 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 23 22 01 bibliotheque@lunery.fr
English :
#CD18- Maurice Sand's theater of images
L’événement Fantaisie Lunarienne autour de George Sand Lunery a été mis à jour le 2026-02-20 par BERRY