Fantaisie Lunarienne autour de George Sand Lunery

Fantaisie Lunarienne autour de George Sand

#CD18- Le théâtre d’images de Maurice Sand

Découverte de l’univers de Maurice Sand: voyage poétique au cœur du théâtre de marionnettes et d’image. Avec la complicité de la compagnie du Petit Bois. Tout public à partir de 10 ans 0 .

#CD18- Maurice Sand?s theater of images

