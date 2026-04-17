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A la découverte des criquets Lunery

A la découverte des criquets Lunery samedi 29 août 2026.

Ville : 18400 Lunery

Département : Cher

Début : samedi 29 août 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Lunery

A la découverte des criquets

Lunery Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 10:00:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Le Conservatoire d’espaces naturels propose une sortie nature.
Apprenez à identifier, et connaître la famille des orthoptères (criquets, grillons, sauterelles).   .

Lunery 18400 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 83 00 28 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Conservatoire d’espaces naturels offers a nature outing.

L’événement A la découverte des criquets Lunery a été mis à jour le 2026-04-17 par BERRY

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