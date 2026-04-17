Lunery

A la découverte des criquets

Lunery Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 10:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Le Conservatoire d’espaces naturels propose une sortie nature.

Apprenez à identifier, et connaître la famille des orthoptères (criquets, grillons, sauterelles). .

Lunery 18400 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 83 00 28

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English :

The Conservatoire d’espaces naturels offers a nature outing.

L’événement A la découverte des criquets Lunery a été mis à jour le 2026-04-17 par BERRY