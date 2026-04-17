A la découverte des criquets Lunery
A la découverte des criquets Lunery samedi 29 août 2026.
Lunery
A la découverte des criquets
Lunery Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 10:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Le Conservatoire d’espaces naturels propose une sortie nature.
Apprenez à identifier, et connaître la famille des orthoptères (criquets, grillons, sauterelles). .
Lunery 18400 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 83 00 28
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English :
The Conservatoire d’espaces naturels offers a nature outing.
L’événement A la découverte des criquets Lunery a été mis à jour le 2026-04-17 par BERRY
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