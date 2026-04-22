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Sortie Nature Un début d’été sur les chaumes Lunery

Sortie Nature Un début d’été sur les chaumes Lunery

Sortie Nature Un début d’été sur les chaumes Lunery dimanche 21 juin 2026.

Ville : 18400 Lunery

Département : Cher

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 3 3 3 Tarif de base plein tarif

Lunery

Sortie Nature Un début d’été sur les chaumes

Lunery Cher

Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 08:00:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Nature Image Découverte propose plusieurs sorties pour découvrir la faune et la flore.
Le temps d’une balade, venez découvrir les orchidées et autres petites merveilles… 3  .

Lunery 18400 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 58 66 33 

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English :

Nature Image Découverte offers several outings to discover flora and fauna.

L’événement Sortie Nature Un début d’été sur les chaumes Lunery a été mis à jour le 2026-04-22 par BERRY

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