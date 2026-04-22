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Sortie Nature Balade découverte sur les chaumes Lunery

Sortie Nature Balade découverte sur les chaumes Lunery samedi 18 juillet 2026.

Ville : 18400 Lunery

Département : Cher

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Heure de début : 07:30:00

Tarif : 3 3 3 Tarif de base plein tarif

Lunery

Sortie Nature Balade découverte sur les chaumes

Lunery Cher

Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 07:30:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Nature Image Découverte propose plusieurs sorties pour découvrir la faune et la flore.
Venez découvrir la faune et la flore spécifiques des milieux calcaires secs dont les fameux genévriers. 3  .

Lunery 18400 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 58 66 33 

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English :

Nature Image Découverte offers several outings to discover flora and fauna.

L’événement Sortie Nature Balade découverte sur les chaumes Lunery a été mis à jour le 2026-04-22 par BERRY

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