Balades découvertes sur les chaumes Lunery
Balades découvertes sur les chaumes Lunery samedi 18 avril 2026.
Lunery
Balades découvertes sur les chaumes
Lunery Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 07:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-04-18 2026-07-18
Nature Image Découverte propose plusieurs sorties pour découvrir la faune et la flore.
Venez participer à ces excursions pour découvrir le monde qui nous entoure ! Un beau moment de partage en perspective ! .
Lunery 18400 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 58 66 33
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English :
Nature Image Découverte offers several outings to discover flora and fauna.
L’événement Balades découvertes sur les chaumes Lunery a été mis à jour le 2026-04-07 par OT BOURGES
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