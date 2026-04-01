Lunery

Balades découvertes sur les chaumes

Lunery Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 07:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-04-18 2026-07-18

Nature Image Découverte propose plusieurs sorties pour découvrir la faune et la flore.

Venez participer à ces excursions pour découvrir le monde qui nous entoure ! Un beau moment de partage en perspective ! .

Lunery 18400 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 58 66 33

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English :

Nature Image Découverte offers several outings to discover flora and fauna.

L’événement Balades découvertes sur les chaumes Lunery a été mis à jour le 2026-04-07 par OT BOURGES