Cherchons les chaussettes de la mygale… Lunery
Cherchons les chaussettes de la mygale… Lunery samedi 25 juillet 2026.
Lunery
Cherchons les chaussettes de la mygale…
Lunery Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 17:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Le Conservatoire d’espaces naturels propose une sortie nature.
Sur les pelouses, il est possible d’observer une multitude de végétaux et d’annimaux. Et même des (petites) mygales, au milieu des herbes et des rocailles! .
Lunery 18400 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 83 00 28
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English :
The Conservatoire d’espaces naturels offers a nature outing.
L’événement Cherchons les chaussettes de la mygale… Lunery a été mis à jour le 2026-04-17 par BERRY
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