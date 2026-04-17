Lunery

Cherchons les chaussettes de la mygale…

Lunery Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 17:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Le Conservatoire d’espaces naturels propose une sortie nature.

Sur les pelouses, il est possible d’observer une multitude de végétaux et d’annimaux. Et même des (petites) mygales, au milieu des herbes et des rocailles! .

Lunery 18400 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 83 00 28

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English :

The Conservatoire d’espaces naturels offers a nature outing.

L’événement Cherchons les chaussettes de la mygale… Lunery a été mis à jour le 2026-04-17 par BERRY